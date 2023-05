Bianchi, 'Napoli ti entra dentro, è scudetto della gioia'

(ANSA) - NAPOLI, 05 MAG - Il suo nome sarà di diritto nel futuro Pantheon dei protagonisti della storia azzurra. Lui, primo allenatore a infrangere il soffitto di cristallo del mondo del calcio e a portare il Napoli sul tetto d'Italia. Ottavio Bianchi, 79 anni, è forse il lombardo più napoletano d'Italia.

In città ha giocato per 5 campionati ma soprattutto ha vinto uno scudetto, una Coppa Uefa, una Coppa Italia. Lui è stato il paziente nocchiero che ha guidato una squadra movimentata dall'effervescenza del più grande calciatore di tutti i tempi, Diego Armando Maradona.

Ora, di fronte al trionfo del Napoli, non lesina l'entusiasmo.

"Sono felice. Per il Napoli e per Napoli. Questa città è dentro la mia cultura, la professione che ho esercitato. Lì ci sono i miei amici con i quali mi sento sempre. Sono felice sotto il profilo sociale ed umano. Se poi dopo Napoli consegue anche dei risultati sportivi così importanti è solo un piacere. Anzi - si corregge subito dopo - questo è un termine non adeguato. Per me è solo gioia".

Possono farsi paragoni tra quel Napoli e quello di ora? "Guardi - risponde Bianchi - sono passati troppi anni. Nel senso che è cambiato tutto. Guardi lo staff che c'è ora, Allora eravamo solo in tre. Adesso poi possono cambiare 5 giocatori che ti modificano completamente in tre minuti la partita. Tutto è diverso, c'erano i 2 punti, ora i 3 con cui puoi recuperare più facilmente". Il messaggio è che "bisogna sempre analizzare il momento storico dell'evento. Se si va a guardare indietro si sbaglia sia esaltando che sottovalutando. E ancora, in quel periodo quanti napoletani avevamo in squadra tra chi giocava e chi no. Allora si giocava al massimo un anno per non retrocedere e un anno per scalare posizioni". La differenza è che adesso "il Calcio Napoli fa parte dell'elite, sono sempre lì, nella zona Champions e quando si è sempre in quella zona prima o poi ti capita di vincere". (ANSA).