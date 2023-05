Andrea Sannino a Villa Campolieto, emozioni e musica a Ercolano

(ANSA) - NAPOLI, 05 MAG - "Andrea Sannino è un giovane straordinario talento del territorio e la Fondazione Ente Ville Vesuviane intende valorizzare le eccellenze, i modelli positivi espressione del Miglio d'Oro, puntando ad essere luogo di cultura aperta ai giovani e dove i giovani possano essere protagonisti". Così il presidente della Fondazione, Gennaro Miranda, commentando l'incontro con l'artista che ha scelto Villa Campolieto a Ercolano (Napoli) per una tappa del suo tour di presentazione del nuovo album 'Mosaico'. Un appuntamento voluto dal presidente Miranda e dai consiglieri di gestione Carmine Ippolito, Elena Scarlato, Valeria Della Rocca e Alfonso Gifuni.

"I giovani - ha aggiunto il presidente Miranda - rappresentano il nostro futuro e uno degli obiettivi del Consiglio di Gestione è preservare e tutelare questo immenso patrimonio artistico architettonico consegnatoci dalle precedenti generazioni e consegnarlo a loro rendendoli altresì attori protagonisti di questi luoghi e dunque ben venga l'apertura delle ville vesuviane alle scuole e ai giovani artisti. Puntiamo a potenziare la presenza dei turisti per far conoscere in Italia e nel mondo lo splendore del nostro patrimonio artistico e culturale coniugando al contempo una maggiore fruizione da parte dei cittadini del Miglio d'oro con particolare interesse verso i nostri giovani".

All'evento hanno partecipato tante persone appartenenti a tutte le fasce di età che hanno potuto assistere ad un live svoltosi nella Esedra della Villa Vesuviana e proposto dall'artista ercolanese che è stato accompagnato dal musicista autore e compositore Mauro Spenillo. All'incontro, moderato dalla giornalista Francesca Scognamiglio, ha preso parte il sindaco di Ercolano, Ciro Buonajuto, che ha sottolineato: "Andrea Sannino è un figlio della nostra terra e merita questi e tanti altri successi, rappresenta la Ercolano che vince grazie al talento, alla dedizione e alla perseveranza. Non è un caso che la nostra Amministrazione lo abbia scelto come 'ambasciatore' nel mondo della nostra splendida città". (ANSA).