Torna presidio carabinieri presso Santuario di Montevergine

(ANSA) - AVELLINO, 04 MAG - È tornato il presidio fisso dei carabinieri all'interno del Santuario mariano di Montevergine, in provincia di Avellino. Una pattuglia del Comando provinciale di Avellino sarà presente 24 ore su 24 utilizzando la struttura messa a disposizione dall'Abate, monsignor Riccardo Guariglia.

L'insediamento del presidio è stato anticipato rispetto agli anni precedenti in occasione delle celebrazioni per i novecento anni del santuario fondato da san Guglielmo da Vercelli e dell'Anno giubilare Verginiano che porterà ad un consistente aumento dell'afflusso dei fedeli. Tra i compiti affidati all'Arma quelli di garantire servizi giornalieri per la ricezione del pubblico e i servizi di controlo e perlustrazione dei luoghi maggiormente frequentati.