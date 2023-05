Scudetto Napoli: Manfredi,festa di grande felicità e civiltà

(ANSA) - NAPOLI, 04 MAG - "E' uno spettacolo straordinario, c'è il cuore e l'anima della nostra città, è una grande felicità collettiva, un grande civiltà. E' una festa straordinaria non solo per Napoli ma penso per tutti quelli che credono in un calcio che sia comunità, unione, felicità. Credo che Napoli abbia donato questa felicità a tutta l'Italia e sono veramente fiero dei miei concittadini". Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, commenta la festa esplosa allo stadio Maradona e in città per la conquista dello scudetto da parte del Napoli.

Ed aggiunge: "Napoli può vincere tutto. Noi non dobbiamo porci limiti, ma continuare a lavorare. Questa è una città vincente e lo sta dimostrando e lo dimostrerà ancora di più in futuro". (ANSA).