Pedopornografia:Polposta Napoli,91 persone indagate nel 2022

(ANSA) - NAPOLI, 04 MAG - Nel 2022, il Centro operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia postale di Napoli, con i propri operatori che quotidianamente svolgono indagini sui reati a danno dei minori, nell'ambito dei 173 casi di pedopornografia trattati, ha indagato 91 persone e ne ha arrestate 9. E' quanto sottolinea la Questura del capoluogo campano in occasione della Giornata nazionale contro la Pedofilia e la Pedopornografia.

Il Centro operativo per la Sicurezza Cibernetica di Napoli è impegnato costantemente, in primo luogo, nell'attività di prevenzione, partecipando con i propri operatori alla più importante campagna educativa itinerante realizzata dalla Polizia di Stato e dal Miur "Una Vita da Social", per la sensibilizzazione e la prevenzione dei rischi e dei pericoli del web per i minori, partita quest'anno proprio dalla provincia di Napoli (Gragnano, ottobre 2022), ed in questi giorni presente ancora in questa provincia (28-29-30 aprile a Napoli - Comicon, e 5 maggio a Nola).

Prevenzione che caratterizza inoltre l'impegno del personale del Cosc di Napoli che incontra gli studenti negli istituti scolastici per confrontarsi con loro, ancora, sull'uso consapevole e responsabile delle tecnologie per un sempre più attuale modello di legalità.

"La rete - sottolinea la Polizia - è oggi il luogo del progresso e dello sviluppo delle società ma è diventata anche strumento di amplificazione della minaccia all'infanzia e all'adolescenza: la protezione dei bambini e dei ragazzi da ogni forma di abuso sessuale è possibile, può diventare realtà se si rompe il silenzio, se si creano alleanze, se si condivide la responsabilità di proteggerli anche online, sempre". (ANSA).