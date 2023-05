Manfredi,'vorremmo treni diretti Napoli-Bari prima del 2026'

(ANSA) - BARI, 04 MAG - "Vorremo che il collegamento ferroviario diretto fra Napoli e Bari sia anticipato rispetto alla conclusione di tutti i lavori per l'alta velocità, prevista nel 2026, perché non possiamo aspettare". Lo ha detto a Bari il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a margine della sigla del protocollo di intesa fra il Comune di Napoli e quello di Bari su mobilità, turismo e cultura per lo sviluppo del Sud, insieme al sindaco del capoluogo pugliese e presidente dell'Anci, Antonio Decaro. "Già oggi con i primi interventi infrastrutturali che si stanno facendo - ha aggiunto - si può attivare un collegamento diretto fra le due città, che ci aiuti a cogliere meglio le opportunità".

Decaro ha spiegato che "la tratta ferroviaria esiste, facciamo scalo a Caserta per un fatto tecnico, ma c'è già oggi la possibilità di avere un collegamento diretto ed è quello che vogliamo per l'economia, per i turisti, per la formazione e per i nostri studenti". "Anche su temi come la ricerca e la formazione collaboriamo da tempo - ha proseguito Decaro - quindi è necessario facilitare i collegamenti. L'infrastruttura è il ritardo che scontiamo da sempre". (ANSA).