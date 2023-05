In 500 per il via a Media education Factory 4.0 di Linea d'Ombra

(ANSA) - NAPOLI, 04 MAG - Taglio del nastro, oggi per il progetto spin off di Linea d'Ombra Festival il "Media Education Factory 4.0", al teatro Augusteo di Salerno, con i primi 500 studenti in sala con la proiezione del film "La paranza dei bambini" di Claudio Giovannesi e il focus sul game design con Manuel Moavero, incontro realizzato in collaborazione con il Comicon.

""Mi fa piacere che abbiate visto La paranza dei bambini perché il pubblico che abbiamo immaginato sin dall'inizio è quello che ha l'età dei protagonisti, racconta l'adolescenza in un luogo che non è Napoli; è una storia che potrebbe accadere in qualsiasi città, in qualsiasi posto del mondo", ha detto Giovannesi. Parlando poi con Boris Sollazzo nel talk post proiezione, Giovannesi ha sottolineato l'importanza di eventi come il Media Education Factory: "Educare alla video produzione è un qualcosa che dovrebbe stare di più nelle scuole, come avviene in Francia ad esempio. Oggi i ragazzi vivono con questa protesi che è il telefonino, è un veicolo d'immagini, quindi la cosa importante è essere consapevoli delle immagini con cui si è a che fare, che si producono, cogliere il pensiero di una costruzione, scoprirne il sentimento. Basterebbe spiegare loro di passare dalla modalità verticale a quella orizzontale e sarebbe una cosa quasi rivoluzionaria".

Domani, invece, la seconda e ultima giornata inizierà con la proiezione del film "Yaya e Lennie - the walking liberty", regia di Alessandro Rak; un inno alla natura e alla libertà in una grande storia di amicizia che riuscirà a salvare il mondo. Alle 15.30 Masterclass "Mare fuori cinema dentro", Storia di un fenomeno creativo e generazionale con il regista Ivan Silvestrini e l'attrice Carolina Crescentini. Alle 21 concerto perfomance "Aneema - songs in E/motion" con Dario Sansone (frontman dei Foja) e Francesco Filippini (illustratore digitale). (ANSA).