Fuortes verso l'incarico al San Carlo, poi lascerà la Rai

(ANSA) - ROMA, 04 MAG - Il via libera in Consiglio dei Ministri al decreto che contiene i nuovi limiti di età per i direttori stranieri di teatri e fondazioni liriche apre la strada al passaggio dell'Ad Rai Carlo Fuortes al San Carlo di Napoli. L'attuale sovrintendente Stephane Lissner, che ha compiuto 70 anni, dovrebbe decadere dall'incarico dopo che la norma entrerà in vigore, pur avendo annunciato che farà ricorso contro la decisione.

Si attende ora che il decreto venga pubblicato, nel giro di qualche giorno, in Gazzetta Ufficiale. Successivamente - secondo quanto si apprende - la Fondazione Teatro di San Carlo potrebbe proporre il nome di Fuortes al ministro della Cultura, che farà poi un decreto ministeriale di nomina del nuovo sovrintendente.

Solo allora, quando sarà chiamato per il nuovo incarico, l'Ad dovrebbe lasciare la guida di Viale Mazzini.

Occorrerà aspettare, dunque, questi passaggi, che - se non ci saranno complicazioni - potrebbero concludersi entro la prossima settimana, per procedere poi al rinnovo dei vertici di Viale Mazzini. E' da escludere - alle luce di queste indicazioni - che l'annuncio delle dimissioni da parte dell'Ad arrivi nel consiglio di amministrazione della Rai in programma domani. Le dimissioni, d'altronde, vanno presentate all'azionista, il ministero dell'Economia, e comunicate alla presidente Marinella Soldi e al collegio sindacale, prima di un'eventuale informativa di cortesia in cda. (ANSA).