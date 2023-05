Festa scudetto:festoni e palloncini nella piazzetta di Capri

(ANSA) - NAPOLI, 04 MAG - Tutto pronto anche nella celebre piazzetta di capri per celebrare con una festa lo scudetto del Napoli che potrebbe arrivare in serata. Per l'occasione il Comune di Capri ha installato un maxi schermo in piazzetta così da creare una vera e propria arena a cielo aperto. Grande coreografia messa a punto, con grande sforzo da un gruppo di "irriducibili" che da molte settimane stanno adornando l'intera isola di bandiere e drappi bianco e azzurri.

E stasera, ciliegina sulla torta, per la festa annunciata, anche se contro ogni scaramanzia, sono arrivati i palloncini bianchi e azzurri di ogni forma e dimensione. Alcuni a forma di cuore offerti dal designer caprese Silvio Staiano.

"Ero allo stadio a festeggiare scudetti e Coppa Uefa, con in campo il nostro condottiero, oramai mito, Diego Armando Maradona, ed oggi invece abbiamo un'occasione unica: quella di festeggiare nella nostra mitica piazzetta. I palloncini colorati sono da sempre sinonimo di festa e pertanto li abbiamo ritenuti necessari per diversificare quanto già messo in piedi con grande fatica e sacrificio da una decina di instancabili e notturni "tifosi lavoratori". Non poche polemiche, come al solito, sono sorte da tanti giorni in relazione ai siti ed ai materiali utilizzati per le decorazioni. Pertanto desidero chiarire subito che ci siamo rivolti ad un'azienda specializzata che produce, in Europa, i palloncini con materiale completamente bio-degradabile. Pertanto, l'unico nostro obiettivo è regalare un momento di magia e di divertimento e contribuire ad un'atmosfera unica". (ANSA).