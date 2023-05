Festa scudetto, un parroco tifoso lo mette su facciata chiesa

(ANSA) - NAPOLI, 04 MAG - La conquista dello scudetto e' un prodigio. Lo dice senza alcun dubbio Don Valentino De Angelis parroco dell'antica chiesa di Santa Maria dei Miracoli che da tifoso del Napoli ha installato sulla gialla facciata della sua chiesa del Rione Sanita' un grande scudetto.

''Se quello conquistato con Maradona era il primo dei miracoli - spiega all'Ansa Don Valentino, questo non e' da meno e la sua conquista, sempre con l'aiuto della mano della Madonna, e' sicuramente anche una forma di riscatto per la gente di Napoli".

Lo scudetto sulla chiesa, nell'omonima piazza dei Miracoli, e' parte di una variegata scenografia realizzata dai tifosi con un enorme murales di Maradona che fa da sfondo a bandiere, festoni e cartonati della squadra azzurra.

" Il quartiere come si vede - dice Don Valentino indicando la piazza - si e' attivato per prepararsi all'evento e la chiesa non poteva esimersi aggiungendo un po di colore alla facciata per unirsi alla comunita' ed alla citta alle celebrazioni di questo evento ".

'' Cosa ne pensano i parrocchiani ? Loro - dice sorridendo Don Valentino, da tempo si sono abituati al parroco tifoso che utilizza spesso la metafora del calcio come senso di appartenenza ad un gruppo ad una squadra per puntare ad un obiettivo magari di riscatto sociale".

Per Don Valentino lo scudetto e' cosa fatta, roba di ore, e, salito su una scala, si fa aiutare dai suoi assistenti per apportare le ultime modifiche allo scudetto. Oggi fa caldo e dopo un po', per continuare ad operare, ha bisogno di togliere il maglione. Sotto, neanche a dirlo, al posto della camicia e del bianco collarino, il parroco tifoso indossa un'azzurra maglietta del Napoli. (ANSA).