Ad Ischia 150mila euro di ammanchi Imu per "prime case" fittizie

(ANSA) - NAPOLI, 04 MAG - Ammonta a 150mila euro l'ammanco Imu per i vari comuni dell'Isola di Ischia nei quali i militari della Guardia di Finanza di Napoli hanno scoperto ben 40 abitazioni dichiarate come "prima casa" ma di proprietà di persone solo formalmente residenti a Ischia.

Si tratta, secondo quanto emerso dagli accertamenti dei finanzieri della compagni di Ischia, di persone stabilmente residenti in altri comuni della Campania e del Lazio.

E, infatti, nessuno di loro è risultato, ad esempio, avere un medico di base sull'isola o figli frequentatori di scuole locali. Non solo. I consumi di elettricità e di acqua erano del tutto inadeguati per una "prima casa".

Le annualità prese in esame dagli investigatori vanno dal 2018 al 2022. Tutte le posizioni "irregolari" sono state segnalate alle amministrazioni comunali affinché possano recuperare le imposte non pagate e comminare le conseguenti sanzioni amministrative. (ANSA).