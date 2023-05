A Napoli anteprima/prova aperta per Lourdes di Emilia Verginelli

(ANSA) - NAPOLI, 04 MAG - Il Teatro Pubblico Campano ospita in questi giorni, negli spazi della Sala Assoli di Napoli, la residenza artistica di Emilia Verginelli con il suo progetto Lourdes, nell'ambito della prima edizione di "Fondo Creatività Emergente" ideato da Santarcangelo dei Teatri, di cui il circuito teatrale campano è partner. La residenza partenopea, tappa finale di un percorso di residenze, si concluderà sabato 6 maggio, alle 18, con una restituzione/anteprima del lavoro, aperta a un massimo di 30 spettatori, prima del suo debutto, a luglio, al Festival di Santarcangelo dei Teatri.

In una nota si sottolinea: "Fondo Creatività Emergente è un progetto condiviso da AMAT Associazione Marchigiana per le Attività Teatrali, ERT - Emilia Romagna Teatro Fondazione, Fondazione Fabbrica Europa, I Teatri di Reggio Emilia, L'arboreto - Teatro Dimora, OperaEstate Festival Veneto, Ravenna Teatro, Teatro Pubblico Campano, Teatro Pubblico Pugliese, Teatro Stabile dell'Umbria, Santarcangelo dei Teatri e Triennale Milano Teatro". Santarcangelo dei Teatri, in collaborazione con i partner, ha costruito "una rete dedicata allo sviluppo produttivo di artiste e artisti emergenti, con l'obiettivo di sostenere le fasi di ricerca di progetti performativi, che per loro natura richiedono lunghi tempi di creazione". Le artiste selezionate e supportate per la prima edizione di Fondo sono Agnese Banfi ed Emilia Verginelli. E' stata, inoltre, assegnata una fellowship a Giacomo Lilliù / Collettivo NAR. Il progetto Lourdes, che vede in scena, oltre a Emilia Verginelli, Ale Rilletti e Alex Paniz, è la storia di un incontro, di più incontri. È il racconto di chi è stato e chi non è mai stato a Lourdes. C'è chi lo immagina, chi lo detesta, chi avrebbe voluto andare lì per chiedere un miracolo. Voci tangibili, testimonianze reali da cui partire per un'osservazione clinica del fenomeno "Lourdes".

"Lourdes è una condivisione scenica pensata per un pubblico ristretto, in un tempo dilatato e ripetuto scandito non esclusivamente dalle performer ma dal pubblico stesso, a cui di abitare lo spazio scenico performativo" si evidenzia. (ANSA).