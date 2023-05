Sgominata banda specializzata in furti nel Napoletano

(ANSA) - NAPOLI, 03 MAG - Erano specializzati in furti di auto, nelle scuole, nei negozi, Una banda composta da 12 persone che avrebbero agito soprattutto nelle zone delle periferie a Nord di Napoli e nei comuni di Marano e Mugnano di Napoli (Napoli). Per sette persone è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari.

L'organizzazione, che operava prevalentemente in orari notturni, avrebbe avuto a disposizione uomini, mezzi e basi logistiche dove custodire le auto provento dei furti. Nel corso delle indagini, eseguite da personale della Squadra Mobile di Napoli, è emerso che in seguito all'arresto di alcuni degli indagati, o comunque alla loro defezione, l'organizzazione malavitosa avrebbe arruolato altri soggetti. (ANSA).