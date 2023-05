L'Istante e l'Eternità, quando l'antico si fa arte concettuale

(ANSA) - ROMA, 03 MAG - La vita e la morte e al centro il tempo, che tesse la sua tela in cui l'uomo con la sua carne rimane invischiato nel tentativo di liberarsi e magari riuscire a diventare eroe, da Micene ai fumetti della Marvel. E' il filo di rimandi infiniti in cui si dipana L'istante e l'eternità. Tra noi e gli antichi - visitabile da giovedì 4 maggio e fino al 30 luglio 2023 - una mostra di arte antica eppure concettuale come solo quella moderna e contemporanea riesce ad essere. Non a caso è a Roma nelle Grandi Aule delle Terme di Diocleziano, luogo di enorme fascino da archeologia industriale.

Promossa dal ministero della Cultura italiano e dal ministero della Cultura e dello sport della Grecia, l'esposizione è organizzata dalla direzione generale Musei e dal Museo Nazionale Romano in collaborazione con Electa, ideata e curata da Massimo Osanna, Stéphane Verger, Maria Luisa Catoni e Demetrios Athanasoulis, con il sostegno del Parco Archeologico di Pompei e la partecipazione della Scuola Imt Alti Studi Lucca e della Scuola Superiore Meridionale.

Circa 300 le opere in mostra "tra noi e gli antichi", suddivise in cinque sezioni, che invitano a tornare avanti e indietro nei grandi spazi perché ci sarà sempre qualche meraviglia che sfugge allo sguardo nella complessità affascinante di questa mostra unica. Molte sono esposte per la prima volta: come il carro cerimoniale di Civita Giuliana, la statua di Ercole dal Parco Archeologico dell'Appia Antica, nuove acquisizioni come la Tabula Chigi del Museo Nazionale Romano, e, soprattutto, numerosi capolavori solitamente conservati nei depositi e nei musei dell'Italia e della Grecia, coma la statua della kore da Santorini.

Si apre con il calco di due vittime anonime dell'eruzione del Vesuvio, si chiude dopo un largo andirivieni con i sarcofagi romani e gli ex voto con le raffigurazioni degli organi interni, fino alle viscere dell'uomo e della terra. Con l'ossario dell'oculista romano C. Terentius Pistus che per ottantasette anni, cinque mesi, ventiquattro giorni e dieci ore registrò il tempo della sua lunga vita. (ANSA).