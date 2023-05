Impartiva ordini ai pusher dal carcere con cellulare, 9 misure

(ANSA) - NAPOLI, 03 MAG - Con il cellulare impartiva gli ordini ai pusher affiliati direttamente dal carcere: è quanto ha scoperto la Guardia di Finanza che ha sgominato una banda di spacciatori con base operativa a Gragnano, in provincia di Napoli.

Le indagini delle fiamme gialle di Massa Lubrense, coordinate della Dda di Napoli, hanno portato alla notifica di 9 misure cautelari emesse dal gip: tre arresti in carcere, 3 ai domiciliari, 2 divieti di dimora a Napoli e in provincia e un obbligo di dimora.

I reati contestati sono associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti nonché di detenzione a fini di spaccio di cocaina e marijuana. Ricostruiti dagli investigatori vari episodi di detenzione e spaccio di droga avvenuti nella Penisola sorrentina tra il maggio e novembre 2021. (ANSA).