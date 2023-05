I ragazzi di Amici salutano i fan in Piazza Vanvitelli a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 03 MAG - In Piazza Vanvitelli oggi a Napoli 'meet&greet' con Federica, Alessio e Ramon, protagonisti del programma televisivo Amici. I tre giovani talenti si sono intrattenuti per oltre un'ora nel negozio Tim con i numerosi appassionati del popolare talent show per scattare foto e firmare autografi.

"Quella napoletana è la quinta tappa del tour, dopo Roma, Catania, Bologna e Milano, che ha visto i ragazzi del talent show Amici ospiti in alcuni dei principali negozi Tim d'Italia", sottolinea una nota della società. (ANSA).