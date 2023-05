Festa scudetto: bus azzurri e col Tricolore, 'no ai fumogeni'

(ANSA) - NAPOLI, 03 MAG - "Abbiamo da oggi quattro bus Eav dipinti di azzurro con lo scudetto per celebrare la vittoria in arrivo. Siamo pronti alla festa con un solo appello importante ai tifosi: mai accendere un fumogeno in treno o in autobus, perché sono un vero pericolo". Così Umberto De Gregorio, presidente dell'azienda di trasporti regionali Eav a Napoli commenta la partecipazione dei mezzi alla festa in arrivo.

Già nei giorni scorsi Eav aveva mostrato un treno tutto azzurro e da oggi ci sono anche i quattro autobus: "sono stati dipinti - spiega De Gregorio - da quattro sponsor privati che di solito fanno inserzione sui nostri bus e hanno voluto fare una decorazione per il titolo in arrivo. I bus fanno diverse nostre rotte sui Campi Flegrei e nei paesi Vesuviani. Intanto sulla Cumana sta avendo un successo enorme il treno decorato di azzurro, e poi sulla circumvesuviana domenica faremo una iniziativa con un treno particolare, sarà una sorpresa. Tutto per dare un nostro contributo alla festa. Poi va bene la gioia per il titolo, ma ricordo ai tifosi di stare attenti in particolare ai fumogeni sui treni: domenica scorsa c'è stato un caso su un treno di Trenitalia nerlla linea 2 della metropolitana, ci è voluta un'ora per farlo ripartire. C'è stato anche un fumogeno sulla Cumana. Ricordo che con un fumogeno acceso su un vagone scatta l'anticendio e il treno si ferma, anche se è in galleria. La situazione diventa quindi molto pericolosa oltre a bloccare il traffico degli altri treni.

Quindi siamo pronti per un momento di grande gioia ed esaltazione, ma che sia una festa responsabile". (ANSA).