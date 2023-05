Farinetti, cibo di eccellenza come la bufala dop è futuro Italia

(ANSA) - CASERTA, 03 MAG - "Il cibo di eccellenza è un grande pezzo del futuro d'Italia. Tutto il mondo vuole mangiare e bere italiano, abbiamo il dovere di portare le nostre meraviglie del mondo". Lo ha detto, a margine dell'assemblea pubblica di Confindustria Caserta, che si sta svolgendo alla Coca Cola Hbc Italia nell'area industriale di Marcianise, l'imprenditore Oscar Farinetti, che ha poi sottolineato come nel cibo di eccellenza rientri a pieno titolo "la Mozzarella di bufala campana Dop, che è un fiore all'occhiello enorme nel mondo".

"Si pensi - ha sottolineato - che per fare il Parmigiano reggiano iniziano alle sette di mattina e lo vendono all'una di due anni dopo, e riescono comunque a prendere meno della bufala dop, che si inizia a fare alle sette del mattino e la vendono all'una del pomeriggio dello stesso giorno. Sono stati bravissimi". Farinetti interviene anche sulla vertenza degli allevatori bufalini casertani, che anche oggi stanno protestando, con un presidio di trattori sulla statale Domiziana tra i comuni del litorale casertano di Castel Volturno e Mondragone, contro il piano regionale di eradicazione della brucellosi e della Tbc. "Bisogna che si siedano attorno ad un tavolo le tre parti coinvolte, ovvero i produttori, la Regione e le Asl, per trovare una soluzione e per evitare che la vertenza diventi emergenza", ha detto. (ANSA).