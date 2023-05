Carceri: ad Ariano Irpino sequestrati droga e telefonini

(ANSA) - AVELLINO, 03 MAG - Droga e telefoni cellulari sono stati scoperti e sequestrati dagli agenti di Polizia Penitenziaria nel carcere di Ariano Irpino, in provincia di Avellino. Lo rende noto il segretario generale del Sappe, Donato Capece. Nel corso della consueta perquisizione ordinaria all'interno delle celle, in particolare sono stati rinvenuti due smartphone, un microtelefono, una chiave e diversi carica batterie.

Complimentandosi con il personale in servizio, Capece sottolinea la necessità da parte dell'amministrazione penitenziaria di "dotare gli agenti di strumenti operativi tecnologicamente avanzati per contrastare lo spaccio di droga e l'uso dei telefonini sempre più diffuso all'interno delle carceri italiane". (ANSA).