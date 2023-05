Accoltellato a Napoli, aggredito da conoscente dopo lite

(ANSA) - NAPOLI, 03 MAG - E' stato ferito da una persona che conosceva dopo una lite, l'uomo accoltellato ieri pomeriggio nel centro di Napoli.

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia, l'aggressione è avvenuta in un garage di via Stendhal. Gli agenti dell'ufficio prevenzione generale giunti sul posto, hanno visto personale del 118 che stava soccorrendo un uomo con diverse ferite da arma da taglio. La vittima, prima di essere accompagnato all'Ospedale del Mare, ha raccontato ai poliziotti che era stato aggredito da un uomo che conosceva e di cui ha fornito le generalità. I poliziotti, grazie alla visione delle immagini del sistema di video sorveglianza dell'attività commerciale e alle dichiarazioni di alcuni testimoni presenti, hanno accertato che la vittima, a seguito di una discussione per futili motivi, era stata spintonata e, una volta a terra, era stata colpita diverse volte con un oggetto contundente; il presunto aggressore si era poi allontanato a bordo di un auto rendendosi irreperibile dopo che un'altra persona era intervenuta per fermarlo.

Successivamente l'uomo, un 72enne napoletano con precedenti di polizia, si è costituito negli uffici del Commissariato San Paolo, pertanto gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale lo hanno sottoposto a fermo di polizia giudiziaria in quanto gravemente indiziato del reato di tentato omicidio. (ANSA).