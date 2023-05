Valentina Romani da Mare Fuori a Cannes, 'non mi svegliate!'

(ANSA) - ROMA, 02 MAG - "Ho sempre avuto il sogno di fare l'attrice e guai a chi mi sveglia" dice Valentina Romani.

Romana, classe 1996, ha esordito da protagonista nel 2016 con Un bacio di Ivan Cotroneo, poi l'anno dopo la fiction Rai La Porta Rossa, ma è con Mare Fuori, la serie fenomeno che è esplosa, baciata dal successo condiviso con gli altri giovani come lei o ancora di più, da Massimiliano Caiazzo a Matteo Paolillo, da Giacomo Giorgio a Nicolas Maupas per citare solo alcuni.

Sarà - "fibrillante" - al festival di Cannes con due film: è la figlia di Nanni Moretti nel Sol dell'Avvenire in concorso per la Palma d'oro ed è la voce italiana di Ember Lumen, una brillante ragazza di fuoco nel film Pixar-Disney Elemental che chiuderà Fuori Concorso.

"Il successo in sala di Moretti riempie di gioia, è un bel segnale. Come è Nanni sul set? Certamente un regista esigente e a me questo va benissimo. Nanni è protettivo, ma anche molto ironico, ci sono stati momenti divertenti durante le riprese e nella Moretti family mi sono sentita felicemente accolta".

Quanto ad Elemental, "è un sogno da bambina: il mondo dell'animazione di Disney e della Pixar è parte di una cosa che mi ha fatto crescere, sono titoli che ancora mi emozionano".

Come si sopravvive ad uno tsunami di popolarità come Mare Fuori? "Ci si surfa sopra", risponde. In Mare Fuori interpreta Naditza, una giovane rom: "Devo tantissimo a lei, è il simbolo che tutto è possibile, è l'unica che vuole stare dentro l'Ipm, sta meglio lì che nel suo mondo dove il padre vuole darla in sposa ad un parente sconosciuto e più grande. E accade nella realtà. Ho sentito la responsabilità di raccontare queste adolescenti che ascoltano i loro bisogni e si battono per la propria libertà", aggiunge.

Mare Fuori 4 sarà a giorni sul set, diamo per scontato che Naditza non ci sarà? "È davvero faticoso per me salutare questo personaggio che mi ha dato tantissimo, però è giusto che sia così". Romani va avanti: "Sono sul set a Trani della serie Gerri diretta da Giuseppe Bonito, prodotta da Cattleya per la Rai. In autunno invece su Rai2 una parziale reunion con Mare Fuori in Noi siamo leggenda dove ritroverò Giacomo Giorgio e Nicolas Maupas, regia di Carmine Elia". (ANSA).