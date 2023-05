Uomo ferito a coltellate a Napoli, indaga la polizia

(ANSA) - NAPOLI, 02 MAG - Un uomo è stato ferito con due fendenti alla schiena ed uno al costato sinistro. Il fatto è accaduto in via Stendhal, a Napoli.Il ferito è stato trasportato all'ospedale Mare, a Napoli, dove è tuttora ricoverato in codice rosso. Slla vicenda indagano gli agenti dell' Ufficio Prevenzione Generale della questura di Napoli,. (ANSA).