Scooter contro un muro, morto il conducente

(ANSA) - NAPOLI, 02 MAG - Un uomo di 45 anni è morto nella tarda serata di ieri a Ercolano in un incidente stradale. L'uomo ha perso il controllo del suo scooter e ha colpito violentemente un muro perimetrale in strada Farina, altezza civico 8.

L'impatto gli è stato fatale. Sul posto i carabinieri della stazione di San Giorgio a Cremano e quelli del nucleo investigativo di Torre Annunziata, intervenuti per i rilievi.

Accertamenti in corso per chiarire la dinamica dell'incidente.

(ANSA).