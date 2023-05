Sciopero Tpl,a Napoli stop linea 1 metrò e funicolare Mergellina

(ANSA) - NAPOLI, 02 MAG - Servizio sospeso per la linea 1 della metropolitana e per la Funicolare di Mergellina, attivo invece per la Funicolare Centrale, dove è soppressa la sola fermata del Petraio, e per quella di Montesanto. Servizio ridotto per bus e tram. Questi i primi effetti dello sciopero di quattro ore, dalle ore 11 alle ore 15, del trasporto pubblico a Napoli proclamato da Filt-Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl, Faisa Cisal, Confail Faisa e Orsa. Stamane, complice la pioggia, code e rallentamenti si sono registrati in molte zone della città. (ANSA).