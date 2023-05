Psichiatra uccisa: domani fiaccolata medici a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 02 MAG - Una fiaccolata per ricordare Barbara Capovani, la psichiatra morta dopo essere stata aggredita da un suo ex paziente. Ma anche per lanciare un allarme sulle condizioni di lavoro degli psichiatri. Anche Napoli, come Pisa ed altre città italiane, aderisce all'iniziativa messa in campo dai sanitari per ricordare la collega e per fare in modo che non accada più.

"Il decesso della collega Barbara Capovani di Pisa ci lascia sgomenti, non si può morire di lavoro, non si può morire al lavoro. Ora è il momento di un assordante silenzio, verrà il momento di urlare al mondo la nostra indignazione. Ora è il momento del rispetto, per Barbara Capovani e per la sua famiglia. Per tutte le vittime di un lavoro che è diventato troppo duro, troppo pericoloso, troppo opprimente". Con queste parole le organizzazioni sindacali dei medici, dirigenti sanitari e veterinari insieme alla Fnomceo si uniscono al dolore della famiglia e della intera comunità. E così domani sera alle 20, a Napoli, in piazza del Gesù e contemporaneamente a Pisa e in altre città italiane si accenderà "una fiaccola simbolo della speranza, per un servizio di cure che oggi più che mai che è al lumicino".

Un momento per ricordare anche altre vittime come Paola Labriola, Bruno Gentile e gli altri psichiatri assassinati mentre svolgevano il loro lavoro. "La società civile deve sapere delle difficili condizioni di lavoro degli psichiatri- si sottolinea - Gli psichiatri hanno in parte perduto il loro valore clinico venendo sempre più spesso utilizzati come scarico per le tensioni sociali, con il rischio di essere esposti ad aggressioni anche fatali". (ANSA).