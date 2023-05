Giffoni for Procida, il cinema dei ragazzi sbarca sull'isola

(ANSA) - NAPOLI, 02 MAG - Il mondo del cinema di Giffoni sbarca sull'isola di Procida. Dal 4 al 6 maggio si svolgerà, infatti, Giffoni for Procida: un ricco programma di attività, incontri e proiezioni dedicate alle scuole, un'opportunità per proseguire la sinergia avviata negli anni scorsi.

Le iniziative che rientrano nel programma di Giffoni for Procida si svolgeranno a Palazzo d'Avalos, pregevole edificio di epoca rinascimentale che domina Terra Murata. Alle attività saranno coinvolte le scuole primarie e secondarie di Procida.

"Con Procida Capitale della Cultura - spiega il fondatore di Giffoni, Claudio Gubitosi - si è realizzato un sogno, oserei dire un'utopia. E' giusto che l'eco di questo traguardo così bello non si spenga. Ed è per questo che oggi Giffoni torna sull'isola per dare il proprio contributo a costruire nuova cultura". Soddisfazione viene espressa dal sindaco di Procida, Raimondo Ambrosino: "A Giffoni ci lega un'amicizia molto solida che si è consolidata in occasione della nostra candidatura a Capitale della Cultura".

Si inizia giovedì 4 maggio, alle ore 18.00. I ragazzi incontreranno l'attrice Giovanna Sannino reduce dallo strepitoso successo della serie televisiva "Mare fuori" nel ruolo di Carmela. Venerdì, 5 maggio, con inizio alle ore 9.30 proiezione dedicata agli alunni delle scuole primarie. Sullo schermo il film Il ragazzo e la tigre per la regia di Brando Quilici.

Spazio, poi, alla musica. Con inizio alle ore 18.30, sempre presso Palazzo d'Avalos, l'incontro con i Follya. Sabato, 6 maggio, con inizio alle ore 9.30 proiezione dedicata agli studenti delle scuole secondarie. In visione Storm boy - il ragazzo che sapeva volare per la regia di Shawn Seet. Negli stessi giorni Giffoni sarà presente a Procida anche con un programma di iniziative che rientrano nelle attività del Safer Internet Centre - Generazioni Connesse, progetto dedicato ai rischi della rete. (ANSA).