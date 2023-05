Festa scudetto: De Laurentiis, il Napoli torna da Udine venerdì

(ANSA) - NAPOLI, 02 MAG - Il Napoli dopo il match di giovedì sera a Udine resterà a dormire fuori e tornerà venerdì in città.

Lo ha ufficializzato il presidente del club Aurelio De Laurentiis dopo il tavolo tecnico in Prefettura.

"Torneranno - ha detto - venerdì in tarda mattinata o verso le 15". Il rientro con calma è stato programmato anche per evitare quanto avvenuto in piena notte dopo la vittoria a Torino contro la Juve, con oltre diecimila persone in attesa dell'atterraggio della squadra a Capodichino. (ANSA).