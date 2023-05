Comicon chiude e segna il record con 170mila visitatori

(ANSA) - NAPOLI, 01 MAG - Con il record di 170.000 visitatori si chiude la XXIII edizione di Comicon Napoli, la più grande di sempre. Mai raggiunti numeri così alti e dimensioni così ampie, dicono gli organizzatori.

Un programma ricchissimo per tutte le aree tematiche: Fumetto, Cinema e serie tv, Videogame, Gioco, Asian, Musica, Cosplay, Kids, Neverland, PizzaCon. Tra gli ospiti e gli eventi principali: il Magister Giorgio Cavazzano, la poster artist Mirka Andolfo; lo special screening del film The Flash, i The Jackal con la serie Pesci piccoli - Un'agenzia. Molte idee. Poco budget; il Game Director Pu Liu, Milo Manara con l'adattamento a fumetti de Il nome della rosa, il concerto con Cristina D'Avena, 20 mostre e molto altro.

Comicon - International Pop Culture Festival si conferma uno degli appuntamenti principali in Europa e rilancia dal 23 al 25 giugno con la prima edizione di COMICON Bergamo, inserita nel palinsesto di Bergamo Brescia Capitale della Cultura 2023, che sarà inaugurata con la mostra di Milo Manara "Vite d'Artista" (dal 22 giugno presso la ex chiesa della Maddalena di Bergamo).

E con Comicon Napoli appuntamento al 2024 dal 25 al 28 aprile per la XXIV edizione.

"Siamo emozionatissimi per questa edizione e questo record che non avrei mai immaginato di raggiungere quando nel 1998 organizzammo insieme a pochi amici la prima edizione - dice Claudio Curcio, Presidente di Comicon - Il nostro festival è frutto di un grande lavoro di squadra, pieno di giovani e ricco di entusiasmo. Tanti i visitatori internazionali, come la delegazione del Governo Coreano con cui abbiamo siglato un accordo di collaborazione". "Siamo felici di vedere i risultati di un intenso lavoro, una progettualità su cui ci siamo impegnati con passione estrema. Un progetto con un impatto economico tra i più elevati per eventi simili in Italia", continua Carlo Cigliano, direttore generale di Comicon. (ANSA).