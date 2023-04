Nuoto: allenatore federazione, 'Napoli merita grandi gare'

(ANSA) - NAPOLI, 30 APR - ''È la prima volta che vedo la piscina Scandone dopo l'effettuazione dei lavori per le Universiadi. Si tratta di un impianto all'avanguardia: due vasche coperte da 50 metri per consentire anche il riscaldamento penso non le abbia nessuna città in Italia. Allo stato ritengo che, dopo i giochi studenteschi, Napoli meriti di ospitare un'altra kermesse di livello assoluto''.

A dirlo è Stefano Morini, ''allenatore free lance'' come si definisce lui stesso, ma sempre orbitante negli ambienti della federazione. Morini è stato uno degli spettatori interessati della sesta edizione del Grand Prix Città di Napoli-trofeo Vecchio amaro del Capo, la kermesse in corso fino a domani nell'impianto di Fuorigrotta. Ed uno dei primi pensieri va all'organizzazione, curata dalla società Eventualmente Eventi & Comunicazione di Luciano Cotena con la direzione tecnica di Francesco Vespe: ''I promotori della manifestazione - dice - hanno fatto un lavoro enorme, proponendo in molti casi gare di caratura nazionale''.

Poi Morini si sofferma sul momento del nuoto italiano: ''Anche questo è un periodo buono. Tanti gli italiani che si sono già qualificati ai campionati mondiali di Fukuoka e altri che potranno farlo nei prossimi appuntamenti, in particolare al Sette Colli. Vedo tante possibilità di medaglia, anche se è giusto che non faccia nomi''. (ANSA).