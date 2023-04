Festa scudetto: voragine a Fuorigrotta, corsa contro il tempo

(ANSA) - NAPOLI, 30 APR - Una voragine si è aperta nella mattinata di oggi in piazza Lala, nel quartiere napoletano di Fuorigrotta, a poche centinaia di metri dallo stadio Maradona dove alle 15 si disputa il match con la Salernitana. E anche in vista della partita del Napoli è partita una corsa contro il tempo per ripristinare il manto stradale e scongiurare eventuali disagi alla viabilità.

La voragine, molto probabilmente, si è aperta a causa di una perdita d'acqua, Sul posto i tecnici di Abc, l'acquedotto comunale, di Napoli Servizi, della Protezione civile comunale e della X Municipalità. In poco tempo gli operai hanno garantito la ripresa della fornitura dell'acqua (che era stata sospesa in diverse strade del quartiere di Fuorigrotta) mentre i tecnici di Napoli Servizi stanno ripristinando il manto stradale.

Sul posto si sono recati il dg di Napoli Servizi, Ciro Turiello, l'ing.Avati di Abc; l'ing. Punzo della Protezione civile regionale e Carmine Sangiovanni, presidente della X Municipalità. (ANSA).