Festa scudetto: Treno Azzurro porta tifosi allo stadio Maradona

(ANSA) - NAPOLI, 30 APR - Partito dalla stazione di Montesanto a Napoli il Treno Azzurro con i tifosi in direzione Stadio Maradona. Il treno è stato allestito a costo zero per EAV "grazie - sottolineano dall'azienda ferroviaria - al sostegno degli sponsor privati che hanno aderito al progetto "Sogno Azzurro". Anche i costi dei Bus Azzurri di EAV in circolazione da oggi in città sono stati sostenuti da sponsor privati che hanno voluto partecipare a questo momento di festa".

Il Treno Azzurro è in circolazione sulla ferrovia Cumana e, insieme al Bus Azzurro in servizio sulla linea Napoli-Monte di Procida, "accompagneranno i tifosi allo stadio in questa particolare giornata di festa sportiva", si sottolinea all'Eav.

(ANSA).