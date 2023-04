Festa scudetto: Sorrentino, 'questa stagione merita un film'

(ANSA) - ROMA, 30 APR - "Questa giornata è una delle cose più emozionanti della mia vita. Un film su questo Napoli? Penso proprio di si, ci saranno sicuramente lavori su questo scudetto". Paolo Sorrentino, regista Premio Oscar e grande tifoso del Napoli, partecipa così alla grande festa della sua città in trepidante attesa per la conquista del titolo della squadra di Spalletti. "Ho pensato seriamente che potesse essere l'anno giusto in Milan-Napoli, al gol di Simeone ed ho capito che la squadra sapeva vincere anche come ha fatto la Juventus in passato - ha detto Sorrentino ai microfoni di Dazn, allo stadio per la gara con la Salernitana - Questo Napoli è diverso da quello di Maradona. Però è un Napoli che sembra fatto da napoletani. Kvaratskhelia sembra uno studente di ingegneria napoletano, così come Osimhen e Lozano. In questo caso c'è la mano di tutti, da De Laurentiis a Giuntoli fino a Spalletti, la squadra ed i tifosi". (ANSA).