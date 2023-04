Festa scudetto: Napoli si risveglia con tricolore record

(ANSA) - NAPOLI, 30 APR - Una bandiera da record quella che ha aperto la probabile giornata di festa per lo scudetto oggi a Napoli che stanotte è stata installata tra le due torri di Porta Capuana, uno dei varchi di accesso all'antica città. I 23 metri del monumento sono stati utilizzati per esporre l'enorme scudetto visibile da centinaia di metri. A terra, proprio in mezzo alle torri, l'intera squadra del Napoli con mister Spalletti riprodotta a grandezza naturale con cartonati.

Davanti all'installazione, distante pochi metri dalla Stazione centrale di Napoli, turisti e napoletani fanno selfie abbracciando 'virtualmente' i loro beniamini. (ANSA).