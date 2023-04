Festa scudetto: mezzi pubblici stracolmi verso lo stadio

(ANSA) - NAPOLI, 30 APR - Sono migliaia i tifosi che in queste ore si stanno spostando a bordo dei mezzi pubblici verso la zona di Fuorigrotta per assistere alla partita del Napoli. La linea 1 della metropolitana di Napoli è presa d'assalto da tantissimi supporter della squadra e dai numerosi turisti, per la maggoior parte stranieri, che assistono divertiti.

In piazza Dante alcune centinaia di persone hanno incendiato dei fumogeni. Folla anche via Toledo e nella Pignasecca, quasi completamente addobbata da striscioni. (ANSA).