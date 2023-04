Festa scudetto: fan Salernitana incitano la squadra in partenza

(ANSA) - SALERNO, 30 APR - Centinaia di tifosi della Salernitana questa mattina hanno 'scortato' la partenza del pullman che porterà i granata a Napoli dove è in programma il derby contro gli azzurri. I sostenitori hanno affollato il piazzale antistante il Novo Hotel, albergo della zona orientale di Salerno. Cori, striscioni e tanto calore per trasmettere la carica ai calciatori.

Al "Maradona", infatti, potranno essere presenti soltanto i tifosi della Salernitana residenti fuori provincia di Salerno e dotati di Tessera del Tifoso del club granata. Ma in prevendita sono stati staccati pochissimi biglietti. (ANSA).