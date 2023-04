(ANSA) - NAPOLI, 30 APR - Controlli dei Carabinieri a Castellammare di Stabia, in campo i militari della locale compagnia. 43 i veicoli passati al setaccio durante gli svariati posti di controllo disposti nelle zone più affollate. 62 le persone identificate, una quella denunciata per detenzione di droga a fini di spaccio. Si tratta di un 22enne di origini dominicane, sorpreso in in possesso di 4,6 grammi di hashish e un bilancino di precisione. Nelle sue disponibilità anche materiale per il confezionamento e 290 euro in contante ritenuto provento illecito.

Segnalato alla Prefettura un 44enne di Gragnano, nelle sue tasche marijuana e hashish verosimilmente destinata al consumo personale.

Non sono mancati i controlli alla circolazione. 9 le contravvenzioni al codice della strada, molte per mancanza di copertura assicurativa. (ANSA).