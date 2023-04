Armato di pistola ruba bici elettrica in un appartamento

(ANSA) - ISCHIA, 30 APR - I carabinieri di Ischia hanno arrestato un uomo che aveva appena rubato, armato, una bici elettrica e stava tentando di fuggire dall'isola in traghetto.

L'autore del furto è un 55enne di Napoli, già noto alle forze dell'ordine che si era introdotto in un appartamento in pieno giorno per sottrarre la bici; addosso aveva una pistola semiautomatica, senza tappo rosso e modificata per sparare colpi calibro 7,65 e 380 millimetri con 7 i proiettili nel serbatoio ed anche un coltello a serramanico con lama di 10 centimetri.

Dopo aver preso la bicicletta l'uomo ha raggiunto il porto di Ischia ed ha tentato di imbarcarsi sulla prima nave per la terraferma in partenza ma è stato notato dai militari del reparto radiomobile che lo hanno bloccato prima che salisse a bordo ed arrestato per furto in abitazione, porto e detenzione di arma clandestina.

Le armi sono state sequestrate e la bici è stata restituita al legittimo proprietario: L'uomo è stato condotto carcere di Poggioreale dove si trova in attesa di giudizio. (ANSA).