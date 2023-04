1-1 con la Salernitana, il Napoli rinvia la festa scudetto

(ANSA) - ROMA, 30 APR - Festa scudetto rinviata per il Napoli. Dopo il ko della Lazio che aveva spianato la strada al primo match point per il titolo, la squadra di Spalletti frena al Maradona con la Salernitana: il match finisce 1-1 e la conquista del tricolore è posticipata. La sblocca di testa Olivera che al 17' della ripresa fa scattare la festa, poi Kvaratskhelia sfiora il raddoppio: ma la doccia gelata per gli azzurri arriva al 39' con il gol di Dia che regala il pari Salernitana. (ANSA).