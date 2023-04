Spalletti, vogliamo raccontare qualcosa ai nostri figli

(ANSA) - NAPOLI, 29 APR - ''I miei giocatori sono stanchi delle riunioni. La nostra saletta video e' bellissima, con poltrone comode, ma anche loro vogliono raccontare qualcosa a figli e nipoti. Se saranno bravi questa può essere la storia che saranno orgogliosi di raccontare. Sono ragazzi perfetti e umili, disponibili ad ascoltare, i ragazzi sanno dire anche qualcosa di personale. E' nata un'amicizia vera tra i ragazzi, ne vado felice''. Luciano Spalletti parla del clima che si respira all'interno della squadra in vista della conquista dello scudetto.

''Mi hanno ricordato - conclude il tecnico - che non ho mai vinto in Italia. Se il non compiuto da altre parti e' valso per poter vivere questo con il Napoli sono contento che sia stato così''. (ANSA).