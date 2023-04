Sarri, il Napoli festeggerà ma spero il più tardi possibile

(ANSA) - ROMA, 29 APR - "Hanno già apparecchiato la tavola per la nostra sconfitta a Milano. Il Napoli festeggerà lo stesso, ma speriamo il più tardi possibile: noi faremo il massimo". Parola di Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, alla vigilia del big match con l'Inter.

Il tecnico punta poi il dito sull'orario della partita, le 12.30. "Le previsioni dicono pioggia, ma potevano esserci anche 33 gradi, come c... si fa a giocare a quell'ora? Ci sono tutti i presupposti per uno spettacolo non bello - protesta Sarri -. Se non si fa un tavolo col Governo per rifare gli stadi, siamo morti. Il calcio italiano può tornare a buoni livelli, ma la sensazione è che ci facciano affondare ancora". (ANSA).