Primo Maggio: Sgambati, da don Mimmo Battaglia parole importanti

(ANSA) - NAPOLI, 29 APR - "Sono state una profonda gioia ed un conforto le parole di Don Mimmo Battaglia specie in questa fase complicata per il Paese e per il mondo del lavoro in cui abbiamo la necessità di contrastare fortemente le diseguaglianze. Don Mimmo Battaglia ha dato forza e vigore al nostro Primo Maggio e ai valori della nostra Costituzione alla quale quest'anno abbiamo deciso di dedicarlo" è quanto ha affermato Giovanni Sgambati, segretario generale Uil Campania e Napoli a margine della celebrazione eucaristica e dell'incontro dell'Arcivescovo di Napoli coi lavoratori della Kimbo, lo storico stabilimento di Melito di Napoli.

"Questo primo maggio, continua Sgambati, vede al centro la fondamentale battaglia per la sicurezza sui luoghi di lavoro che resta per le tre confederazioni di Cgil Cisl Uil una priorità.

Così come la lotta alla precarietà, alla povertà e all'emarginazione delle periferie che si combatte con la formazione e la conoscenza insieme al contrasto all'illegalità e alle organizzazioni criminali." (ANSA).