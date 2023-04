Open Fiber porta al Comicon la rete ultraveloce

(ANSA) - NAPOLI, 29 APR - Open Fiber, per il secondo anno consecutivo, è connectivity partner del Comicon e promuove la Coppa eFootball Italia in collaborazione con Konami e Progaming.

Nel padiglione 5, l'azienda è presente con postazioni attrezzate e console di ultima generazione per dare vita a sfide tra pro-player, talent dei videogames e pubblico di appassionati videogiocatori. Rete internet ultraveloce per tutti, a cominciare dai gamers. I partecipanti al Comicon potranno navigare sul web alla massima velocità disponibile sul mercato: 10 gigabit al secondo sulla rete FTTH realizzata nel capoluogo partenopeo. Dieci Gbps simmetrici in download e upload, ovvero 100 volte 100 megabit, dedicati ai tanti appassionati di arte, cultura, fumetti e videogames. Una tipologia di connettività, quella a 10 gigabit al secondo, in grado di reggere l'onda d'urto che eventi di grande richiamo come il Comicon hanno sulle infrastrutture di telecomunicazioni. "Questa era la nostra sfida, è una soddisfazione - ha detto Vincenzo Parravani, responsabile B2B direzione network&operation di Open Fiber - è nato questo amore reciproco con gli egamers perché loro hanno bisogno di banda ma soprattutto hanno bisogno di una bassissima latenza e noi siamo in grado di portare il pacchetto dati sulla rete internet in meno di 6 millisecondi". (ANSA).