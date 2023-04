Festa scudetto: un treno azzurro porterà i tifosi al Maradona

(ANSA) - NAPOLI, 29 APR - Un treno azzurro porterà domani i tifosi del Napoli allo stadio. Alla 'Quarto Officina', centro di manutenzione dell'Eav, holding dei trasporti in Campania, si stanno mettendo a punto gli ultimi ritocchi al treno che domani verrà trasferito nella stazione napoletana Montesanto per i collegamenti della Circumflegrea con la stazione Mostra che si trova di fronte allo stadio Maradona.

A realizzare l'allestimento un gruppo di writer con a capo Luca Danza, già autore, col suo team, del treno che invitava a vaccinarsi contro il Covid.

"Abbiamo raccolto - spiega il presidente dell'Eav, Umberto De Gregorio - 10 mila euro da sponsor privati per un progetto che coinvolge questo treno, alcuni autobus e altre iniziative che verranno varate nei prossimi giorni sempre per la celebrazione del terzo scudetto". Il costo dell'allestimento del treno con la pitturazione è stato di 3.000 euro su un treno vecchio che domani andrà in servizio e che fra alcuni mesi sarà 'pensionato'. Il treno azzurro ha davanti e sul lato opposto delle due carrozze uno scudetto mentre sui fianchi due grandi scritte :'Un giorno all'improvviso mi innamorai di te' con lo slogan alternato dalle date dei tre scudetti e sull'altro lato la scritta 'Napoli campione d'Italia'.

"E' un grande progetto che ha coinvolto tutti i dipendenti che alla presentazione verranno con la divisa azzurra", conclude De Gregorio. (ANSA).