Festa scudetto: Napoli, anche Palazzo Reale si colora di azzurro

(ANSA) - NAPOLI, 29 APR - "Da pochi minuti la facciata di Palazzo Reale si presenta addobbata con le ben note strisce bianche e azzurre in plastica, le stesse che sono state legate in ogni angolo della città, in occasione della festa scudetto.

Una scelta davvero discutibile da parte della Sovrintendenza, che invece solitamente è sempre attenta e zelante per la difesa dei beni storici". Così il deputato Francesco Emilio Borrelli (Avs).

"Va bene festeggiare e omaggiare la squadra campione d'Italia - sottolinea Borrelli - ma le scelte da parte della Sovrintendenza dovrebbero essere guidate prima di tutto dal buon gusto e dal rispetto della storia e della cultura di questa città. Ci aspettiamo qualcosa di più adeguato, come ad esempio ha fatto Palazzo Petrucci con le luci che proiettano gli scudetti vinti dal Napoli sulla spiaggia di Posillipo". (ANSA).