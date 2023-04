Deve scontare 4 anni di carcere, preso in Irpinia da Polizia

(ANSA) - AVELLINO, 29 APR - Un uomo, 55 anni di Napoli è stato arrestato dagli agenti della Squadra Mobile di Avellino a Grottaminarda (Avellino) nell'ambito di mirate attività investigative e di controllo che hanno riguardato il territorio della Valle dell'Ufita. L'uomo è stato fermato in strada.

Dai successivi controlli è emerso un ordine di carcerazione a suo carico emesso il 12 aprile scorso dalla Procura generale della Corte d'Appello di Napoli. Deve scontare quattro anni e 8 mesi di reclusione in seguito alla condanna per estorsione e associazione per delinquere di stampo mafioso. (ANSA).