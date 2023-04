Carro Pompei, Sangiuliano: "In Italia patrimonio unico"

(ANSA) - ROMA, 29 APR - "Questa è un'autentica perla che dimostra ancor più, ove ve ne fosse bisogno, l'unicità del nostro patrimonio". Il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano commenta così il lavoro di restauro e di assemblaggio che è stato fatto per il carro ritrovato nel 2021 a Pompei nella villa suburbana di Civita Giuliana alle porte di Pompei. E sottolinea: "Il restauro e l'esposizione non rappresentano solo la restituzione di un reperto eccezionale ai cittadini e agli studiosi, ma anche il coronamento di uno sforzo che, in questo caso, ha visto operare insieme Parco archeologico di Pompei, procura della Repubblica di Torre Annunziata e Carabinieri del Tpc". Tutto ciò, conclude il ministro, "ci spinge a lavorare con sempre maggior impegno, consapevoli del valore del nostro patrimonio, eredità di un grande passato ma anche opportunità di crescita civile e socioeconomica per il futuro". (ANSA).