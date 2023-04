Vìola la sorveglianza speciale, 49enne arrestato dai Carabinieri

(ANSA) - NAPOLI, 28 APR - E' finito in manette un 49enne già sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Qualiano.

E proprio i carabinieri della stazione qualianese lo hanno riconosciuto in strada, lungo via Marchesella, nel comune confinante di Giugliano. Era in scooter insieme ad un conoscente e quando si è accorto di essere stato notato ha provato a nascondere il volto dietro la schiena dell'uomo alla guida.

I militari lo hanno seguito fino ad un bar poco lontano e lì lo hanno arrestato. E' ora ai domiciliari, in attesa di giudizio.

(ANSA).