Ischia, carcere per pusher già ai domiciliari

(ANSA) - ISCHIA, 28 APR - Dovrá finire di scontare la pena in carcere un 35enne di Barano d'Ischia già agli arresti domiciliari e nei cui confronti i carabinieri della locale stazione hanno eseguito l'ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Napoli.

L'uomo dovrà scontare 6 anni ed 8 mesi in carcere per detenzione e spaccio di stupefacenti: i carabinieri del reparto operativo della compagnia di Ischia hanno accertato numerose condotte illecite commesse tra il 2020 ed il 2021 e nei suoi confronti è stata applicata anche l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'interdizione legale durante la pena e dovrà pagare una multa di 35600 euro. (ANSA).