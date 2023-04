Il tango argentino nei saloni di Vienna, seminario a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 28 APR - Un seminario per appassionati di tango, ma non solo, sull'asse del ballo Buenos Aires-Vienna: è quello in programma sabato 6 maggio a Napoli nella sede della scuola di danza "Milonga Portena" su iniziativa del gruppo Tango Argentino@ TU Wien & ISTA-Tango che è il gruppo universitario di tango argentino del Politecnico di Vienna e dell'Istituto di Scienze e Tecnologia Austria (ISTA). Orario d'inizio programmato per le 21,30.

"L'iniziativa - spiega Stefano Elefante, napoletano studioso di tango argentino e autore di varie pubblicazioni, dal 2015 a Vienna dove dirige il gruppo universitario: 'Tango Argentino al Politecnico di Vienna ed all'Istituto di Scienza e Tecnologia Austria' - si rivolge a ballerini di tango argentino e di balli liscio ma anche a studiosi ed appassionati della danza in generale in quanto il seminario mette in relazione il tango argentino con il valzer viennese. Dal 2017, infatti, il tango argentino è entrato nei balli tradizionali di Vienna attraverso il prestigioso Technische Universität Ball (il Ballo del Politecnico di Vienna) che include ora una milonga nel suo programma. Non esistono documenti, infatti, che rivelino che una milonga sia stata mai organizzata prima del 2017. Il seminario - aggiunge - è aperto a tutti coloro che sono interessati alla storia della danza".

Proprio nell'ambito della sua attività di ricerca Elefante ha potuto approfondire l'intreccio tra il tango argentino e le varie realtà culturali, e in particolare le sue relazioni storiche e musicali con il valzer di Vienna oggetto del seminario che con il supporto di documenti storici ricostruirà e confronterà i gran balli di Buenos Aires con i balli tradizionali di Vienna. Per un viaggio tra il passato ed il presente scoprendo i punti di contatto e di divergenza tra questi eventi storici e culturali. (ANSA).