Festa scudetto:a San Gregorio Armeno c'è il presepe azzurro

(ANSA) - NAPOLI, 28 APR - C'è la rosa del Napoli al gran completo nel presepe azzurro realizzato per la festa scudetto da Genny Di Virgilio, l'artigiano di San Gregorio Armeno.

Le statuine di tutti i giocatori, con Spalletti alla guida del gruppo, fanno parte dello speciale allestimento realizzato su una scena di sughero e legno tipica della Natività.

''I pezzi - racconta all'ANSA Di Virgilio - mi sono stati ordinati da un famoso atelier di moda napoletano e prima di consegnarli mi faceva piacere metterli tutti insieme su un tradizionale 'scoglio' e non solo gli undici titolarissimi ma tutta la squadra".

Di Virgilio ha appena terminato di realizzare altri quattro pastori protagonisti della storica vittoria, di grandi dimensioni, compreso il presidente De Laurentiis e l'immancabile Maradona, alcuni dei quali con il tricolore dello scudetto tra le mani. Pezzi che sono stati già presi di mira dai selfie dei tanti turisti presenti in città pronti a condividere con i tifosi azzurri l'eventuale festa di domenica pomeriggio. (ANSA).